Alle Azzorre tuffi da Guinness dei primati

Esibizioni mozzafiato nell'arcipelago delle Azzorre dove fa tappa il "Cliff Diving World Record": i migliori tuffatori del mondo si sono dati appuntamento tra queste acque e questa natura incontaminata per esibirsi in figure straordinarie, lanciandosi da un'altezza che è tre volte quella olimpica. Trampolino d'eccezione è, infatti, la roccia "Testa di serpente". A trionfare il campione britannico Gary Hunt; per le donne l'americana Cecilie Carlton.

Tutti, turisti e residenti, con il naso all'insù alle Azzorre per vedere i tuffatori che in meno di tre secondi si immergono a una velocità di oltre 85 chilometri orari. Prossimo appuntamento per i tuffi femminili il 13 settembre, in Italia, a Polignano a Mare (Bari).