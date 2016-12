Allarmi bomba a Bruxelles, evacuate stazione ferroviaria e Procura

Allerta a Bruxelles per la segnalazione di due bombe in città. La stazione ferroviaria è stata evacuata su richiesta della polizia: la circolazione dei treni è stata in un primo momento consentita, poi interrotta, come dice l'agenzia di stampa Belga. Evacuato anche l'edificio Portalis, che ospita la Procura della città, e sospesa la circolazione delle linee di alcuni tram.