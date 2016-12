"Valutazioni di alcuni servizi di intelligence indicano che diverse decine di persone dirette dall'Isis potrebbero essere attualmente presenti in Europa con la capacità di commettere attacchi terroristici", dice il rapporto, realizzato dall'intelligence antiterroristica in Europa, che cita anche informazioni di media e appelli già diffusi dai leader Isis per nuovi attacchi.



Il rapporto afferma anche che le tattiche che il gruppo utilizza in Siria e Iraq, come l'uso di autobombe, potrebbero essere applicate in Europa. E sottolinea che gli attentati in Francia e Belgio degli ultimi due anni mostrano come in effetti gli estremisti che agiscono nel nome dell'Isis siano in grado di mettere a segno attacchi complessi.



Il governo americano aveva già lanciato un allarme di possibili attacchi terroristici durante il periodo delle feste nei Paesi europei.