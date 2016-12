Allarme sicurezza in Brasile: la polizia di Rio uccide il doppio di quella americana

Secondo i dati scioccanti forniti dall'Istituto di pubblica sicurezza di Rio de Janeiro, la polizia di ques'ultima ha commeso quasi il doppio delle morti causate da quella americana a livello nazionale. Si parla spesso degli abusi di potere perpetrati dalle forze dell'ordine negli Stati Uniti ma raramente della situazione in Brasile e soprattutto a Rio dove negli ultimi anni 10 anni sono state più di 8000 le vittime per mano della polizia .

Inoltre, le statistiche del 2016 evidenziano come il fenomeno è ancora in crescita: da gennaio a settembre sono stati registrati 645 decessi provocati dalle forze dell'ordine superando i 635 registrati nel 2015.



D'altra parte, non è la prima volta di cui si sente parlare degli eccessi della polizia brasiliana: già lo scorso anno, il comitato Onu sui diritti per l'infanzia aveva accusato il paese sudamericano dell'uccisione di tanti bambini di strada per mano delle forze dell'ordine, con lo scopo di "ripulire" la città in vista delle olimpiadi di Rio nel 2016. Accuse poi confermate durante lo svolgimento dei giochi olimpici della scorsa estate.