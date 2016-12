Allarme Francia: i Paesi Ue sono tutti bersaglio dell'Isis

Per il ministro dell'Interno francese, Bernard Cazeneuve, i Paesi dell'Unione europea sono bersaglio dello Stato Islamico : in Francia, ha poi spiegato, vengono sventati "attentati ogni giorno". "Quello che possiamo dire - ha aggiunto parlando dell'attentato sul treno Amsterdam-Parigi - è che c'è un legame fra questa organizzazione e quelle che stanno commettendo crimini".

"Sventiamo attentati ogni giorno - ha ribadito Cazeneuve - e constatiamo sistematicamente che ci sono dei legami con Daesch".

"Abbiamo varato una legge sui servizi per prevenire gli atti terroristici che sarà applicata fra qualche settimana - ha aggiunto Cazeneuve - e abbiamo moltiplicato i dispositivi per la sicurezza dei francesi. Tutto questo in un contesto di rischi inedito".



Con i ministri dell'Ue, al vertice annunciato per sabato prossimo, "vedremo se sarà possibile essere ancora più efficaci, parleremo di misure concrete". "Terremo sabato una riunione con i ministri europei coinvolti - ha annunciato Cazeneuve - per rispondere alle questioni sulla sicurezza". Fra l'altro, ha aggiunto il ministro francese, "vedremo se sarà possibile istituire controlli simultanei nei Paesi dell'Ue" sulla sicurezza nei treni.