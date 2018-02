Allarme dell'Oms: "200 milioni di donne con mutilazioni genitali"

Nel mondo ci sono 200 milioni di donne che hanno subito mutilazioni genitali, con tre milioni di ragazze che ogni anno rischiano di subirle. Lo sottolinea l'Oms nella Giornata Mondiale di "Tolleranza zero". Le mutilazioni avvengono in prevalenza sotto i 15 anni, e sono concentrate in 30 Paesi di Africa, Medio Oriente e Asia. Negli ultimi decenni la cifra è in calo, anche se tra il 2014 e il 2016 c'è stato un balzo in particolare in Indonesia.