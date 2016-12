Allarme degli 007 tedeschi: "L'Isis potrebbe abbattere aerei di linea"

20:50 - Sos dell'intelligence tedesca, secondo i quali i jihadisti dello Stato Islamico sono in possesso di lanciamissili capaci di abbattere aerei di linea, secondo quanto scrive il quotidiano domenicale Bild. Secondo i servizi segreti, che hanno confidato i loro sospetti ad alcuni parlamentari tedeschi, l'Isis possiede lanciamissili sottratti all'esercito siriano. Alcuni risalirebbero agli anni 70, ma ve ne sarebbero anche di più moderni e avanzati.

Il timore in realtà circola già da diversi mesi. Alla fine di luglio il Pentagono, secondo quanto riportato dalla stampa, ordinò alle forze speciali Usa presenti nel vasto territorio controllato dal "Califfato" di Al Baghdadi di indagare "se l'Isis fosse entrato in possesso di missili terra-aria capaci di colpire un obiettivo a oltre 3.000 metri". Le armi, si disse subito, avrebbero potuto essere state sottratte dagli arsenali dell'esercito siriano: armi acquistate dal regime Assad nei decenni, che spaziano da armi di fabbricazione sovietica a sistemi più moderni e sofisticati.



Rotte sul nord dell'Iraq da tempo interrotte - La preoccupazione indusse molte compagnie aeree che attraversavano regolarmente il nord dell'Iraq a modificare le rotte e in agosto l'autorità americana per il volo, la Faa, proibì a tutte le compagnie americane di sorvolare l'Iraq.



Ai primi di ottobre in un video propagandistico messo in rete l'Isis mostrava l'abbattimento di un elicottero d'attacco iracheno con l'uso di un missile a spalla di fabbricazione cinese di tipo Manpads (acronimo per "Man-portable Air Defence System"), arma facile da usare, relativamente poco pesante e ingombrante. Secondo il sito della prestigiosa rivista di difesa Ihs Janes, questo tipo può colpire velivoli fino a 3-4.000 metri di quota, quindi potenzialmente anche aerei di linea in fase di decollo o atterraggio.