Allarme bomba su un volo Turkish

Allarme bomba su un volo della compagnia Turkish Airlines. L'Sos è scattato su un aereo in viaggio da Houston verso Istanbul e il velivolo, un Boeing 777-300 con 227 passeggeri, è stato fatto atterrare in Irlanda. I piloti hanno detto di aver trovato un biglietto con una minaccia di bomba. Il volo è stato poi portato in un'area isolata per consentire agli artificieri di perquisirlo. La polizia sta cercando di individuare chi ha scritto il biglietto.