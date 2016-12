Allarme bomba all'aeroporto di NY

06:05 - Una telefonata anonima per una bomba su un aereo della Delta in partenza per Israele ha fatto scattare l'allarme all'aeroporto Jfk di New York. Qualcuno avrebbe telefonato alla polizia per segnalare la presenza di un ordigno sul volo 468 giunto da San Francisco e in partenza per Tel Aviv. Tutti i passeggeri sono stati fatti evacuare, mentre il velivolo è stato trasportato in un'altra sezione dello scalo. Ma si è trattato di un falso allarme.

