Allarme bomba a Bruxelles: uomo fermato non aveva con sé esplosivi

Allarme bomba al centro commerciale City 2 di Bruxelles, in Belgio: un uomo, che si sospettava avesse addosso una cintura esplosiva, è stato fermato. Dalla perquisizione è però emerso come non avesse con sé esplosivi ma avesse riempito la cintura di sale. Il primo ministro Charles Michel ha comunque convocato un Consiglio nazionale di sicurezza d'urgenza mentre la vicina fermata della metropolitana Rogier è stata temporaneamente chiusa.