All'Onu il piano Putin per la Siria

16:18 - Diciotto mesi per mettere a punto una nuova Costituzione e poi le elezioni presidenziali anticipate. E' questo il percorso previsto dal piano di pace russo per la Siria, redatto in un documento in otto punti che circola in queste ore all'Onu. Il testo non specifica il ruolo futuro di Bashar Al Assad, ma afferma che il presidente della Siria non presiederà la commissione incaricata di redarre la nuova Costituzione siriana.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X