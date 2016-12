All'Italia presidenza Osce 2018, Gentiloni: "Riconosciuto impegno"

I 57 Paesi membri dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) hanno conferito all'Italia, con decisione unanime, la presidenza per l'anno 2018. "E' una decisione che rappresenta pienamente il riconoscimento dell'impegno e della volontà del nostro Paese di contribuire fattivamente alla pace e alla stabilità in Europa", ha commentato il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni.