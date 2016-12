2 febbraio 2015 All'asta il cancello da dove Aung San Suu Kyi si affacciava quando era ai domiciliari E' diventato un'icona della battaglia per la democrazia della leader birmana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:39 - Duecentomila dollari: è questo il prezzo della base d'asta per il cancello di ferro di fronte alla casa di Aung San Suu Kyi, dal quale la leader birmana si affacciava durante gli arresti domiciliari per salutare i tanti sostenitori accorsi sotto la sua residenza. Il ricavato servirà alla costruzione della nuova sede del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia.

Il cancello è diventato un'icona della battaglia per la democrazia di Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, che con un altoparlante conduceva la sue campagne in difesa dei diritti umani, per migliori standard di istruzione, e contro la corruzione del suo Paese, oppresso da una rigida dittatura militare, che l'aveva privata della libertà proprio in quanto oppositrice.