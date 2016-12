Algeria, muore in cella un giornalista condannato a 2 anni per aver scritto contro il Presidente

Mohamed Tamalt, giornalista e blogger algerino-britannico, è morto dopo tre mesi di sciopero della fame intrapreso come protesta per la condanna a due anni di prigione per aver pubblicato degli articoli su Facebook e sul suo blog, ritenuti offensivi per il presidente algerino. Il servizio carcerario algerino ha riferito in una nota che Tamalt è morto in seguito a un'infezione a un polmone per cui era in cura dal 4 dicembre.