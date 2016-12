Algeria,attacco convoglio militare

Almeno 11 soldati dell'esercito algerino sono rimasti uccisi in un agguato teso da un gruppo di jihadisti in Algeria, a circa 120 km dalla capitale, in una zona montagnosa tra le province di Medea e Ain Defla. Algerie Focus riferisce che dai primi elementi forniti dalle autorità sembrerebbe che i terroristi abbiano attaccato un convoglio militare che si stava dirigendo verso una caserma situata nella provincia di Ain Defla.