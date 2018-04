23 aprile 2018 23:35 Alfie, sospeso distacco delle macchine | LʼItalia concede la cittadinanza al bimbo | Nuovo consulto del giudice Ma la Corte di Strasburgo rifiuta nuovamente le richieste dei genitori. I ministri Alfano e Minniti firmano le carte per concedere la cittadinanza. Nuovo appello del Papa

La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita. Numerose le proteste fuori dall'ospedale con la polizia che è dovuta intervenire per impedire un'irruzione. Nel frattempo l'Italia, coi ministri Alfano e Minniti, ha concesso la cittadinanza al piccolo Alfie nel tentativo di spingere per un trasferimento nel nostro Paese. Ma la procedura di distacco delle macchine è stata sospesa.

L'Italia concede la cittadinanza al piccolo Alfie - I ministri Angelino Alfano e Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie. In tale modo il governo italiano auspica che l`essere cittadino italiano permetta, al bambino, l`immediato trasferimento in Italia.



Nuovo appello del Papa - Papa Francesco ha lanciato, via Twitter, un nuovo appello per il bimbo. "Commosso per le preghiere e la vasta solidarietà in favore del piccolo Alfie Evans - scrive - rinnovo il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento".



Consulto giudice Gb con legali Italia - Anthony Hayden, il giudice della corte d'appello britannica che nei giorni scorsi ha firmato il verdetto che autorizza i medici di Liverpool a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha deciso di avere un confronto telefonico "urgente" nelle prossime ore con i rappresentanti legali italiani che assistono la famiglia nella battaglia per continuare a dare assistenza al bambino.



Sospese le procedure per chiarimenti giuridici - Nel frattempio la procedura per il distacco del respiratore di Alfie Evans, il piccolo inglese ricoverato all'ospedale di Liverpool, sarebbe stata sospesa. La sospensione della procedura è stata decisa dall'ospedale di Liverpool. E' ciò che, secondo quanto si apprende, avrebbe riferito il padre del bambino ad alcuni media.

La corte Ue boccia il ricorso - La Corte europea dei diritti umani ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans, il bambino affetto da una grave malattia neurodegenerativa, decidendo che è inammissibile. La Corte ha inoltre rifiutato di domandare al governo di Londra le misure richieste dalla famiglia Evans per tenere in vita il piccolo Alfie.



I togati di Strasburgo avevano ricevuto la richiesta di imporre a Londra misure urgenti venerdì e avevano stabilito di trattare la questione in via prioritaria. La Corte aveva anche ricevuto dai genitori di Alfie un ricorso in cui chiedevano di stabilire che le autorità britanniche stavano violando il diritto alla libertà di movimento del piccolo non consentendo il suo trasferimento in un altro ospedale.



Proteste davanti all'ospedale - Oltre centro persone sono radunate dinanzi all'ospedale. I manifestanti, che sventolano insegne del cosiddetto 'Alfie Army', sostengono i genitori nella battaglia contro la decisione della magistratura britannica di autorizzare i medici a staccare la spina. Alcuni di loro hanno tentato di fare irruzione nella struttura, ma sono bloccati dalla polizia.