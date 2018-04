Alfie, ospedale "Bambino Gesù": "Pronti a portarlo in Italia"

L'Ospedale del Bambino di Gesù di Roma è pronto ad accogliere il piccolo Alfie Evans. "Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie - dice la presidente Mariella Enoc parlando in una trasmissione radiofonica -. In questo momento Alfie ha la mascherina per l'ossigeno però c'è bisogno di trasportarlo. Il ministro Pinotti si sta attivando per dare l'aereo. La situazione va risolta in pochi minuti".