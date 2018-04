Alfie, il papà non si arrende: "Il mio piccolo si sta riprendendo"

Il papà del piccolo Alfie, Tom Evans non si arrende alla sorte del figlio, affetto da una grave malattia neurodegenerativa e dichiarato "in procinto di morire" dai giudici della Corte d'appello di Londra. L'uomo ha pubblicato un video su Facebook in cui ha affermato che il suo bimbo resiste, che "si è ripreso per la terza volta" e "lotta ancora come un guerriero". "Voglio solo che tutti sappiano che Alfie si è stabilizzato ed è tornato", ha aggiunto.