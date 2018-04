Alfie, i genitori trattano coi medici per portare il piccolo a casa

"Ci è stato rifiutato di andare in Italia, purtroppo", ha premesso Tom Evans domandandosi se adesso tentare altri ricorsi "sia la cosa giusta da fare" e non un modo per tirarsi dietro "altre critiche" da parte dei giudici. E concludendo di aver deciso a questo punto, con la moglie Kate, di "avere un incontro con i dottori dell'Alder Hey: noi ora cominciamo a chiedere di portarlo a casa".



"Alfie - ha proseguito - non ha più bisogno di terapie intensive, ormai. E' steso nel lettino con un litro di ossigeno che gli entra nei polmoni (dalle bombole portatili) e per il resto respira da sé. Alcuni dicono che sia un miracolo, ma non è un miracolo, è stata una diagnosi sbagliata". A ogni modo, "tutto ciò che chiediamo ai medici è che questo incontro sia positivo e che Alfie possa tornare a casa entro un giorno o due. Se poi l'incontro non andrà bene, torneremo in tribunale". "Io - ha insistito Tom - resto seduto accanto al letto di Alfie ogni secondo di ogni giorno. Non soffre e non prova dolore e questo mi incoraggia sempre di più: spero che possa vivere per un numero X di mesi, magari di anni".



Sulle condizioni del bambino, il papà ha infine ripetuto che Alfie sta "sta ancora lottando", appare "tranquillo" e "contento", con il battito cardiaco stabile. I medici dell'Alder Hey, a suo parere, "si sono sbagliati", Alfie "lo ha dimostrato" visto che vive tranquillamente, felicemente, senza alcuna forma di ventilazione" assistita.