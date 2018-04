Alfie, giudice conferma: "Nessun trasferimento in Italia"

Il giudice Anthony Hayden ha confermato il "no" al trasferimento del piccolo Alfie Evans in Italia, chiudendo l'udienza come "l'ultimo capitolo nella storia di questo straordinario bambino". "Noi siamo pronti, l'aereo è a Ciampino pronto a decollare con i medici a bordo - aveva detto la presidente dell'ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc -. L'ambasciata italiana in Inghilterra sta anche cercando un'ambulanza per il trasporto all'aeroporto".