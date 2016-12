Alfano: verso altri ricollocamenti

E' ottimista Angelino Alfano sulla possibilità di trovare un accordo per il ricollocamento di altri 120mila migranti. "Si è chiusa la partita dei 40mila e questo significa che dall'Italia andranno via 24mila migranti - ha detto il ministro dell'Interno -. Poi c'è la questione dei 120mila: tutti i Paesi hanno dato disponibilità, quindi ritengo che l'accordo sui 120mila si troverà, sarà un'ulteriore conferma che il regolamento di Dublino è in crisi".