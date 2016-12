Alfano: no rimpatri è un incentivo

Dal vertice europeo il ministro dell'Interno Angelino Alfano si aspetta "la capacità dell'Europa di realizzare le cose decise". Per Afano, presente al pre-vertice dei leader del Ppe a Bruxelles, "il vero dramma dell'Europa di oggi non è quello di non decidere, ma di non realizzare ciò che è già stato deciso". Per il ministro, inoltre, serve "un segnale forte" per realizzare i rimpatri, senza i quali i migranti irregolari sono "incentivati a venire".