Alfano: "Mai trattare con scafisti"

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, non ha escluso alcuna pista riguardo al sequestro dei quattro italiani in Libia: "L'unica cosa esclusa è che si tratti con gli scafisti". E' quanto sottolinea l'ufficio stampa del Viminale. Intanto i familiari dei rapiti sono stati ricevuti nel pomeriggio all'Unità di crisi della Farnesina per fare il punto sulla vicenda.