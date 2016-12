Alfano: "Lavoriamo per sogno Ue"

"Lavoriamo per difendere l'Europa che è stata il nostro sogno quando eravamo ragazzi, per impedire che diventi l'incubo nell'età adulta". A dirlo è il ministro dell'Interno Angelino Alfano arrivando al vertice informale Ue. "Oggi - spiega - l'Europa gioca la sua partita decisiva su economia e immigrazione e non può perdere nessuna delle due sfide". Per Alfano un'Europa che non accoglie i migranti "non sarà mai più capita dagli europei".