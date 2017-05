Alfano: "L'Italia vota contro la risoluzione su Gerusalemme"

Dopo le polemiche di ottobre, quando anche grazie all'astensione dell'Italia l'Unesco adottò una risoluzione contro Israele, ora Roma corre ai ripari. E il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, fa sapere di aver "dato precise istruzioni di voto al Rappresentante dell'Italia: votare 'no' contro l'ennesima risoluzione politicizzata su Gerusalemme". Per il ministro, "l'Unesco non può diventare la sede di uno scontro ideologico permanente".