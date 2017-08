Alfano: "Italia vicina al popolo del Nepal per le inondazioni"

"Siamo vicini al popolo del Nepal per la violenta e tragica inondazione che ha colpito il Paese in queste ore". Lo ha affermato, come riferisce una nota della Farnesina, il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e il consolato generale a Calcutta, si è subito attivata per fornire sin dall'inizio tutta l'assistenza possibile ai nostri connazionali coinvolti.