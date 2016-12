Alfano: forse vittima italiana a Berlino, minaccia terrorismo alta

"Ci sono accertamenti ancora in corso a Berlino. Abbiamo indicazioni che ci portano a non escludere in questo momento l'ipotesi che ci possa essere una vittima italiana". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, commentando l'ipotesi che ci sia una connazionale dispersa a Berlino dopo l'attacco di lunedì sera. Il titolare della Farnesina poi spiega che anche "in Italia l'allerta terrorismo resta sempre altissima".