Alfano condanna attentato in Pakistan: "Barbaro attacco"

Dopo l'attentato avvenuto in Pakistan dove un kamikaze ha provocato la morte di più di 100 persone, il ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano, esprime il cordoglio del nostro Paese. "L'Italia condanna con fermezza il barbaro attacco - si legge in una nota della Farnesina -. Siamo vicini al governo e al popolo del Pakistan in questo momento difficile".