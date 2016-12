Alexis Tsipras:ho coscienza a posto

"Ho la coscienza a posto, in questi mesi ho combattuto per il mio popolo". Con queste parole il premier Alexis Tsipras, durante le dimissioni in diretta tv, ha rivendicato i diversi successi ottenuti nonostante le difficoltà di questi mesi. Annunciando le nuove elezioni, che si terranno probabilmente a settembre, ha detto: "Il popolo deve prendere il potere nelle sue mani". "Vogliamo un forte mandato, un governo stabile", ha aggiunto.