Alexievich: Mosca ha invaso Ucraina

La vincitrice del premio Nobel 2015 per la Letteratura Svetlana Alexievich ha definito l'intervento di Mosca in Ucraina "un'occupazione, un'invasione straniera". "Non rispetto il mondo russo di Putin e di Stalin", ha aggiunto la scrittrice e giornalista 67enne. Immediata la replica del Cremlino: "Probabilmente la Alexievich non possiede tutte le informazioni necessarie per dare una valutazione positiva di ciò che sta accadendo in Ucraina".