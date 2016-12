Alessandra Ambrosio nella stanza di El Chapo: in hotel il poster della supertop

Le foto della cattura lo ritraggono in una stanza d'albergo con la canottiera imbrattata dopo un tentativo di fuga attraverso la rete fognaria: ma quello che non è sfuggito agli osservatori è il poster di una modella appeso alle spalle di Joaquin "El Chapo" Guzman, il boss del narcotraffico messicano latitante dal luglio scorso. La supertop, presto identificata, è l'angelo di Victoria's Secret Alessandra Ambrosio, in uno scatto multiplo che la ritrae in diverse posizioni. Secondo i giornali locali, sarebbe stato El Chapo in persona ad appendere la foto della bella brasiliana nella stanza in cui è stato arrestato.