Aleppo, ultimi bombardamenti: "Metà delle vittime sono bimbi"

Nella zona orientale di Aleppo, circa la metà delle vittime che i partner umanitari di Save the Children stanno estraendo dalle macerie o curando negli ospedali, in seguito ai bombardamenti degli ultimi giorni, sono bambini. Lo afferma la stessa ong per l'infanzia. Gli addetti al trasporto su ambulanza dell'ong siriana Shafaq, partner di Save the Children, affermano che più del 50% delle vittime recuperate nelle ultime 48 ore sono bambini.