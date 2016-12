Aleppo sotto assedio, la tregua non regge: usati anche "gas tossici"

Scontri intensi si registrano tra i ribelli e le forze governative di Damasco, alleate dei russi. Quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Il gas potrebbe essere cloro contenuto nelle bombe-barile lasciate cadere sull'area.



Intanto, in un'altra area, gli aerei russi hanno colpito Raqqa, la capitale dello Stato islamico in Siria (Isis), costringendo a interrompere l'erogazione dell'acqua. Almeno 30 persone sono morte e 70 sono rimaste ferite secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. I russi hanno riferito di "molti morti" tra i jihadisti.



Ancora, bombardieri hanno distrutto un impianto chimico e un campo d'addestramento dell'Isis, uccidendo un "gran numero" di combattenti, secondo quanto ha riferito la Russia.



Mosca: allungare la durata della tregua - La Russia è disposta a discutere un allungamento della "pausa umanitaria" di tre ore proposta nella zona di Aleppo per permettere la consegna degli aiuti umanitari alla città assediata: lo hanno reso noto le Nazioni Unite, che avevano invece chiesto una tregua di 48 ore. "Tre ore non sono sufficienti: i russi ci hanno ascoltato e sono pronti a discutere per migliorare la loro proposta originale", ha spiegato l'inviato dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura.