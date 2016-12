Aleppo, raid nella località di Al Atareb: 15 morti, 8 sono bambini

Almeno 15 civili, fra cui otto bambini, sono morti e un numero imprecisato di persone è rimasto ferito in Siria a causa dei bombardamenti effettuati sulla località di Al Atareb, controllata dall'opposizione, nella zona ovest della provincia settentrionale di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, aggiungendo che tra i feriti ci sono diversi casi gravi: non si esclude quindi che il bilancio possa aggravarsi.