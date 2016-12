Aleppo, Onu: "Finite le razioni cibo la situazione è disperata"

Le ultime razioni di cibo che l'Onu ha distribuito a luglio ad Aleppo est stanno venendo distribuite questa settimana tra i civili più bisognosi e la prossima settimana non ci saranno altri alimenti da consegnare. E' l'allarme lanciato dalle Nazioni unite: "Ci sono famiglie che da settimane non ricevono cibo. La situazione è davvero disperata". Intanto le forze armate russe annunciano di continuare la cosiddetta "pausa umanitaria" in Siria.