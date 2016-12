E' tutto pronto per l'evacuazione dei civili e dei combattenti da Aleppo . Lo ha annunciato un ufficiale dell'esercito siriano, sottolineando che l'evacuazione potrebbe cominciare "in qualsiasi momento". "E' stato raggiunto un nuovo accordo", ha detto la fonte militare di Damasco, senza fare alcun riferimento all' intesa annunciata nella tarda serata di mercoledì dai ribelli .

Il fallimento del precedente accordo - Un precedente accordo, mediato da Russia e Turchia, era sfumato dopo che era stata disattesa la tregua entrata in vigore. Mosca aveva accusato i ribelli della ripresa dei combattimenti. Gli insorti avevano invece puntato il dito contro le milizie sciite, sostenute dall'Iran, che combattono al fianco delle forze lealiste.



I numeri dell'evacuazione - Per la Turchia, che si è detta pronta ad accogliere i civili in fuga, ci sarebbero 50mila persone pronte a lasciare Aleppo. Per quanto riguarda le forze ribelli, le stime parlano di non più di 4mila uomini: il precedente accordo russo-turco prevedeva che fosse loro garantito il passaggio verso altri territori controllati dagli insorti.