Aleppo, governo siriano: ribelli attaccano convogli, sospesa evacuazione

Accuse reciproche tra il regime e i ribelli - Dopo la sospensione delle operazioni di evacuazione, le parti hanno iniziato ad accusarsi l'un l'altra di aver violato la tregua. Secondo quanto riportato dal canale televisivo panarabo Al Jazeera, fonti vicine ai ribelli affermano che ad aprire il fuoco siano state milizie sciite iraniane alleate del governo di Assad. Sul fronte opposto, la tv di Stato di Damasco sostiene che a sparare per primi siano stati, invece, i ribelli. Le frequenze siriane hanno accusato i combattenti di aver violato gli accordi di cessate il fuoco ad Aleppo e questo, appunto, avrebbe causato la sospensione dell'evacuazione dei civili nella parte Est della città. Secondo l'emittente ci sarebbero stati spari e scontri nella zona con i miliziani, definiti "terroristi", che avrebbero anche preso alcune persone in ostaggio.

Le testimonianze sul posto - Un corrispondente di France Presse ha raccontato di aver sentito spari ed esplosioni a Ramussa, il quartiere controllato dalle forze governative nel quale transitano le persone evacuate: da lì bus e ambulanze che avrebbero dovuto caricare i residenti in fuga, se ne sono andati senza nessuno a bordo. Anche il responsabile regionale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Robert Mardini, ha confermato: "Purtroppo l'operazione è stata sospesa. Invitiamo le parti a garantire che possa essere rilanciata e procedere nelle giuste

condizioni".



Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani la sospensione rappresenta un tentativo di mettere pressione ai ribelli in modo da consentire le evacuazioni da due villaggi controllati dal governo e sotto l'assedio dell'opposizione. Alcuni gruppi ribelli avrebbero impedito a bus e ambulanze di entrare a Fuaa e Kafraya nonostante la promessa che l'evacuazione sarebbe andata avanti.



Anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato l'interruzione delle operazioni di evacuazione: "Il personale dell'Oms e il Comitato internazionale della Croce rossa sono stati informati di lasciare la zona senza che ne siano fornite le ragioni" ha detto Elisabeth Hoff, rappresentante Oms in Siria, che ha inoltre aggiunto che resta alto il numero di persone ancora in attesa di lasciare la città.