Aleppo, Gb convoca gli ambasciatori di Russia e Iran

Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha annunciato la convocazione degli ambasciatori di Russia e Iran a Londra per notificare loro la protesta della Gran Bretagna per la situazione di Aleppo. Londra, secondo una nota del Foreign Office, accusa Mosca e Teheran di non aver rispettato le normative umanitarie internazionali e di non aver favorito la consegna di aiuti ai civili della città siriana.