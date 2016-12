Aleppo, forze Assad conquistano quartiere: ribelli perdono nord-est

Le forze fedeli al presidente Assad hanno conquistato un altro quartiere di Aleppo, che era in mano ai ribelli. La città è ormai tagliata in due dalla presenza delle forze di Damasco. Per l'Osservatorio siriano per i diritti umani, i ribelli che combattono il regime hanno ormai perso il nord-est. I quartieri di Sakhur, Haydariya e Sheikh Khodr sono caduti nelle mani dell'esercito, mentre le milizie curde hanno conquistato l'area di Sheikh Fares.