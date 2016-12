Aleppo: è morto Alì, il fratellino del piccolo Omran

E' morto il fratellino del piccolo Omran, il bambino ferito in un bombardamento ad Aleppo, la cui foto ha fatto il giro del mondo. Alì, 10 anni appena, non ce l'ha fatta a sopravvivere dopo le brutte ferite riportate nello stesso raid che ha colpito Omran. La notizia della sua morte è stata data su Twitter da Caroline Anning, di "Save the children".