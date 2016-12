Albania, traghetto ingovernabile

11:24 - L'incendio a bordo del traghetto italiano della Norman Atlantic al largo di Valona, in Albania, è ancora in atto. Lo conferma il comandante della nave alla centrale operativa delle Capitanerie di porto, spiegando che le "fiamme sono vive ma contenute". Al momento i soccorritori non sono riusciti a salire sul traghetto per le avverse condizioni meteo. La nave, ha aggiunto il comandante, è ingovernabile e sta scarrocciando verso le coste albanesi.