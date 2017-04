Albania, fallisce mediazione europea per crisi politica

E' fallito il tentativo di mediazione europea per superare la crisi politica in Albania. Da oltre due mesi l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha tiene sotto scacco l'esecutivo. A Tirana, il presidente della Commissione Affari esteri del parlamento europeo David McAllister, ed il relatore per l'Albania al parlamento europeo Knut Fleckenstein hanno presentato alle parti un documento di compromesso che però è stato rigettato.