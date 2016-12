Albania: droga, italiano condannato

Un italiano, Giorgio Riformato, è stato condannato a 15 anni di carcere in Albania per traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo era stato arrestato nel 2014 quando il piccolo aereo che pilotava restò bloccato su una spiaggia albanese. Nelle vicinanze furono fermati 5 albanesi con 300 chili di cannabis, che si ritiene dovessero essere trasportati in Italia sul velivolo. Riformato ha sempre sostenuto di aver raggiunto la spiaggia per turismo.