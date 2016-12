Albania, Commissione Ue dice "sì" ad apertura negoziati per adesione

Semaforo verde da parte della Commissione europea per l'apertura dei negoziati di adesione dell'Albania all'Ue. "Il Paese ha continuato a fare rapidi progressi in tutte le priorità chiave per l'avvio della procedura", ha detto il commissario Ue per l'Allargamento, Johannes Hahn. "Tuttavia - ha precisato - l'apertura dei negoziati è soggetta a progressi tangibili nell'implementazione della riforma della giustizia. Contano solo i risultati".