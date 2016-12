Alabama, uccise commesso durante rapina: stasera giustiziato

La Corte Suprema americana ha dato il via libera ad una esecuzione in programma in Alabama. Ronald Bert Smith Jr., 45 anni, condannato per omicidio, sarà giustiziato questa sera. Smith è stato condannato per l'uccisione, durante una rapina, di un commesso di un discount, Casey Wilson, a Huntsville. I suoi difensori avevano chiesto alla Corte suprema di fermare l'esecuzione.