Alabama, uccide 5 persone in una casa e poi si costituisce

Misterioso massacro in Alabama, dove un uomo si è costituito alla polizia confessando di aver ucciso con diverse armi cinque persone, tra cui una donna incinta di cinque mesi, in una casa vicino al paesino di Citronelle, dove è stato trovato vivo invece un bimbo di quattro mesi. Il presunto responsabile, Derrick Dearman, non ha fornito spiegazioni del suo gesto.