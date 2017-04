Alabama, sparatoria fuori da una chiesa: feriti tre minorenni

Tre adolescenti e un bambino sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta fuori da una chiesa in Alabama. Lo riferisce la Cnn. I feriti non sono gravi e pare che la sparatoria sia scaturita durante una lite scoppiata per ause ancora da chiarire. L'episodio, affermano i soccorsi, è avvenuto durante una parata con 800 persone che nella notte di Pasqua è passata davanti alla Cattedrale della Santa Croce di Birmingham, Alabama.