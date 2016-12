Alabama, bimbo di 8 anni uccide neonata in assenza delle mamme

Una drammatico fatto di cronaca in Alabama, precisamente nella città di Birmingham, ha dell'incredibile: un bambino di 8 anni, infatti, è stato incriminato per aver picchiato e ucciso una bambina di un anno mentre le rispettive mamme erano uscite per divertirsi in giro per locali. Le due donne avevano lasciato in casa, da soli, ben 5 bambini, nessuno dei quali superava gli 8 anni, delegando ai "più grandi" tra loro il compito di controllare e prendersi cura dei piccoli.