Al via lo sgombero della "giungla" di Calais, il ministro Cazeneuve: "Operazione sotto controllo"

Dovrebbero durare circa una settimana le operazioni di sgombero del campo profughi di Calais , nel nord della Francia, che in 18 mesi ha ospitato fra i 6.400 e gli 8.300 migranti, conosciuto con il nome di "giungla" . Il ministro dell'Interno francese, Bernard Cazeneuve, ha assicurato che "è tutto sotto controllo". Sono circa 60 i bus adibiti al trasporto dei migranti verso i 450 centri di accoglienza di tutto il Paese, come previsto dalle autorità.

La situazione, già abbastanza tesa dopo lo stupro di una interprete avvenuto presumibilmente da parte di tre afghani, si è incrinata ancora di più quando nei giorni scorsi i migranti hanno iniziato a tirare pietre contro la polizia. Le forze dell'ordine hanno risposto con i gas lacrimogeni cercando di mantenere il controllo del campo. In vista delle operazioni di sgombero il governo francese ha mobilitato 1.250 poliziotti e militari e almeno 40 interpreti.



Tra i migranti sono stati distribuiti volantini in più lingue con le modalità dello smantellamento. Vicino alla "giungla" un hangar di quasi tremila metri quadri servirà da stazione degli autobus: qui i richiedenti asilo verranno divisi in adulti, minori non accompagnati, famiglie e il gruppo dei più vulnerabili, donne incinte, anziani e malati.