Al via la missione nella base italiana in Antartide: 20 scienziati faranno ricerca a 35 gradi sotto zero

Sono arrivati con due piccoli aerei i venti scienziat i scelti per riattivare, dopo la chiusura invernale, la base antartica Mario Zucchelli . La 32esima campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide , PNRA, durerà quattro mesi e vedrà l'avvicendarsi di 230 persone tra tecnici e ricercatori. Gli scienziati italiani hanno avuto il compito di iniziare i lavori e preparare la stazione per l'arrivo del resto della spedizione.

All'interno della base Mario Zucchelli dovranno convivere il capo spedizione Alberto Zucchelli, i tecnici specializzati dell'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), due ufficiali delle forze armate addetti alla sala operativa, un medico, un cuoco e tre piloti di elicotteri neozelandesi.



I venti ricercatori dovranno affrontare condizioni climatiche molto difficili con temperature comprese tra 0°C e -35°C con 24 ore di luce al giorno. Questo clima non è però nulla in confronto ai -80°C che hanno dovuto affrontare i dodici scienziati isolati nella base italo francese Concordia per tutti i nove mesi invernali. A loro verrà dato il cambio proprio da una squadra di tecnici italiani e francesi che partiranno dalla stazione Mario Zucchelli il prossimo mese.



Gli studi delle basi si concentreranno sulla biodiversità e l'adattamento degli organismi antartici alle difficili condizioni climatiche: le nuove scoperte potranno aiutare anche gli studi di astrofisica e biomedicina per l'adattamento dell'uomo nello spazio. Ovviamente la ricerca si concentrerà anche nei campi della glaciologia, scienze della Terra e contaminazioni ambientali.



I due centri terresti saranno affiancati nella ricerca dalla nave Italica, impegnata in esplorazioni oceanografiche e biologiche marine, e dalla Ogs Explora, dedita allo studio degli aspetti geologici e geofisici del territorio. La spedizione è finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si avvale della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide per gli indirizzi strategici.